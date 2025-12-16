Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez satın aldığı lüks çantayla dikkatleri üzerine çekti. Akalın, dünyaca ünlü bir markaya ait yeni çantasını sosyal medya hesabından "Küçük yeni bebek, bize şans getir bakalım" notuyla paylaştı.

BİR SERVET ÖDEDİ

Bordo renkteki çantasıyla poz veren Demet Akalın'ın, söz konusu aksesuar için yaklaşık 450 bin TL ödediği öğrenildi. Lüks markaya ait çantanın fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım takipçiler arasında da geniş yankı uyandırdı.

YENİ BEBEK

Her paylaşımı olay olan Akalın'ın "yeni bebek" notuyla duyurduğu çanta, dudak uçuklatan fiyatıyla magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.