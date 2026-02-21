Haberler

Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Güncelleme:
Her yıl Ramazan ayında televizyon ekranlarını süsleyen dini programlar ve yüksek bütçeli prodüksiyonlar, bu kez ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın radarına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hocalara ödenen ücretlerin ihtiyaç sahiplerine aktarılması gerektiğini savunan ünlü şarkıcı, "Her sene yeni ayetler inmiyor" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

  • Demet Akalın, Ramazan programları için ayrılan yüz binlerce TL'nin fakir fukaraya dağıtılmasını önerdi.
  • Demet Akalın, 'her sene yeni ayetler inmiyor' diyerek Ramazan programlarının içerik sürekliliğini eleştirdi.

Ramazan aylarında televizyon kanallarında yayınlanan ve ilahiyat hocalarının konuk olduğu programlara ilişkin tartışmalar sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, bu programlar için ayrılan bütçeye yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

"BÜTÇE FAKİR FUKARAYA DAĞITILSIN"

Her yıl Ramazan döneminde ekranlara gelen ve dini soruların cevaplandığı programlara ayrılan maddi kaynakların farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye."

"HER SENE YENİ AYETLER İNMİYOR"

Ünlü sanatçı, açıklamasında programların içerik sürekliliğine de gönderme yaparak, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Akalın'ın açıklamaları sonrası bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken, bazıları ise Ramazan programlarının dini bilgi aktarımı ve toplumsal bilinç açısından önemli olduğunu savundu. Tartışma, Ramazan döneminde televizyon içeriklerinin formatı ve bütçe kullanımına dair yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği yönündeki görüşleri de beraberinde getirdi.

Elif Yeşil
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSaim :

Her sene demet akalı nı dinlemeye gerek yok konserlerine verilen paraları ihtiyaç sahiplerine verelim

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Bazı hocalar dagitsin tabii çok para kazanıyorlar...

yanıt6
yanıt3
Haber YorumlarıCengiz TAN:

yarım porsiyon salim ne kadar doğru söylemiş kadın sen her sene aynı şeyleri dinliyoesun sa ne degisiyor aynı tas aynı Hamam !!

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Niye hocalar çıkınca sizin işler kesatlaşıyorda ondan mı bu tepki demet hanım. Gerçi sana da gerek yok yapay zeka ile her türlü beste yapılıyor şarkı söyleniyor.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Densiz !

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA Duman:

Bu kadını pek sevmem ama ilk kez doğru soyledigini düşünüyorum. Hem konuyu da güzel bağlamış her sene yeni ayetler inmiyor. Neredeyse 1500 senedir de kimsenin bir halt öğrenmediğine göre çok da gerekli bir şey değilmiş

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoss 24 GmbH:

bende senin bisey ögrenemedgini düşünüyorum 1500 senedir

yanıt9
yanıt3

Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

