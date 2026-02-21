Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan aylarında televizyon kanallarında yayınlanan ve ilahiyat hocalarının konuk olduğu programlara ilişkin tartışmalar sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, bu programlar için ayrılan bütçeye yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

"BÜTÇE FAKİR FUKARAYA DAĞITILSIN"

Her yıl Ramazan döneminde ekranlara gelen ve dini soruların cevaplandığı programlara ayrılan maddi kaynakların farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye."

"HER SENE YENİ AYETLER İNMİYOR"

Ünlü sanatçı, açıklamasında programların içerik sürekliliğine de gönderme yaparak, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Akalın'ın açıklamaları sonrası bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken, bazıları ise Ramazan programlarının dini bilgi aktarımı ve toplumsal bilinç açısından önemli olduğunu savundu. Tartışma, Ramazan döneminde televizyon içeriklerinin formatı ve bütçe kullanımına dair yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği yönündeki görüşleri de beraberinde getirdi.