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Demet Akalın'dan ölümlü kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun New York'ta gülerek görüntülenmesine tepki

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Ehliyetsiz şekilde araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C. ile yazar Eylem Tok, Amerika'da görüntülendi. Anne ve oğlun taksiye binerken gülümsediği kareleri gören Demet Akalın ise "Ne gülüyorsun lan" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta görüntülendi.

Bir taksiye binerken görüntülenen anne ve oğlun gülümsemesi kısa sürede gündeme oturdu. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve programında bu konuya yer veren Demet Akalın sessiz kalamadı. Instagram hesabından Eylem Tok ve oğlunun güldüğü anları yayınlayan Akalın "Ne gülüyorsun lan" diyerek ateş püskürdü.

Demet Akalın'dan ölümlü kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta gülerek görüntülenmesine tepki

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Demet Akalın'dan ölümlü kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta gülerek görüntülenmesine tepki

Ecem Altan
Ecem Altan
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