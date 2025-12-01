Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Güzel sesi ve kendine has tarzıyla yıllardır müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla Gençoğlu, özel hayatıyla da magazin gündeminin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Geçmişte Ahmet Kural ve Hazer Armani ile yaşadığı ilişkilerle konuşulan şarkıcı, bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor. İkili, romantik jestleri ve paylaştıkları dizelerle uzun süredir ilişkilerini gözler önünde sürdürüyor.

YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

Ancak 45 yaşındaki şarkıcı, bu kez değişen görünümüyle konuşuluyor. Yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel"i dinleyicileriyle buluşturan Sıla, kulisinden paylaştığı video sonrası sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Görüntülerde şarkıcının verdiği kilolar, yüz hatlarındaki belirginleşme ve abartılı makyajı, takipçilerin dikkatini çekti.

ESTETİK MÜDAHALELER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Paylaşılan karelerde dudak dolgusu ve küçük müdahaleler olarak nitelenen botoks gibi dokunuşlar da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına konu oldu. Bazı takipçiler Sıla'nın değişimini beğenirken, bazıları ise eleştirilerini paylaştı.