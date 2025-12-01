Haberler

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel" ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, kulisinden paylaştığı son pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Verdiği kilolar, yüz hatlarındaki belirginleşme ve abartılı makyajıyla dikkat çeken Sıla, dudak dolgusu ve botoks gibi küçük estetik müdahalelerle ilgili yorumlara da konu oldu.

Güzel sesi ve kendine has tarzıyla yıllardır müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla Gençoğlu, özel hayatıyla da magazin gündeminin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Geçmişte Ahmet Kural ve Hazer Armani ile yaşadığı ilişkilerle konuşulan şarkıcı, bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor. İkili, romantik jestleri ve paylaştıkları dizelerle uzun süredir ilişkilerini gözler önünde sürdürüyor.

YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

Ancak 45 yaşındaki şarkıcı, bu kez değişen görünümüyle konuşuluyor. Yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel"i dinleyicileriyle buluşturan Sıla, kulisinden paylaştığı video sonrası sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Görüntülerde şarkıcının verdiği kilolar, yüz hatlarındaki belirginleşme ve abartılı makyajı, takipçilerin dikkatini çekti.

ESTETİK MÜDAHALELER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Paylaşılan karelerde dudak dolgusu ve küçük müdahaleler olarak nitelenen botoks gibi dokunuşlar da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına konu oldu. Bazı takipçiler Sıla'nın değişimini beğenirken, bazıları ise eleştirilerini paylaştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Gö.üm gibi olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
