Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...
Güncelleme:
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, annesiyle birlikte yayınladığı videoda ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Talu, sevgili olduğu herkesin kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu, annesiyle birlikte yayınladığı videoda özel hayatına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İlişkileri hakkında konuşan Talu, sevgililiğin kendisi için çok da önemli olmadığını belirterek tartışma yarattı.

Derin Talu şu sözleri kullandı:

"Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim? Bunları ilişkide diyemiyorsun. Sevgililik benim için çok önemli değil."

Açıklamalarının devamında sevgilileriyle olan duygusal bağını da sorgulayan Talu, "Ben sevgililerimin çoğunu sevmedim. Onlar da beni çok sevmedi. Ayıptır söylemesi kafalarında büyüttüler. Yanlarında dekor oldum ben. Evlilik tarafına tabii ki çekmeyecektim." ifadelerini kullandı.

Talu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamalar farklı yorumları da beraberinde getirdi.

2025 Aralık ayında İstanbul başsavcılığının haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlattığı 19 ünlü isimden Derin ve Deren Talu'nun testleri pozitif çıkmıştı, savcılıkta ifade vermişti.

