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Dedublüman, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde unutulmaz bir gece yaşattı

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Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Dedublüman, on binlerce Erzurumlu ile birlikte şarkılarını söyledi. Konserde sevilen şarkılarının yanı sıra başka sanatçılara ait eserleri de seslendiren grup büyük alkış aldı. Konser sonunda Dedublüman üyeleri seyircilere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan sevilen müzik grubu Dedublüman, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Dedublüman, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda genç Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Dedublüman; Yanmamışım, Yetemedim, En Dibine Kadar, Belki, Sen Bilmezsin gibi sevilen şarkılarıyla beraber Gamzedeyim, Firuze, Öyle Bir Geçer Zaman gibi başka sanatçılara ait eserleri de seslendirdi. 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın Sevme şarkısını da enstrümantal olarak çalan grup büyük alkış aldı.

Dedublüman üyeleri konser sonunda, "Yıllar boyunca unutamayacağımız bir geceydi" diyerek, sahnenin her köşesindeki seyirciyi selamlayarak sahneden ayrıldılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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