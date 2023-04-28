David Beckham... 'HERKES UYUDUKTAN SONRA TEMİZLİK YAPIYORUM!'

Başarılı kariyeri ve mutlu evliliğiyle tüm dünyanın yakından tanıdığı isimlerden biri olan eski futbolcu David Beckham, futbol sonrası hayatına odaklanacak olan belgeselinde Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadelesini anlattı.

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, dijital platformda yayınlanacak olan ve özellikle futbol sonrası hayatını konu alacak olan belgeselinden yayınlanan görüntülerde, Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadelesini gözler önüne serdi.

Daha önce her şeyini düz çizgiler ya da çiftler halinde tuttuğunu itiraf eden 47 yaşındaki Beckham, ailesi yattıktan sonra saatlerce temizlik ve düzenleme yaptığını açıkladı.

EŞİNİ AZARLADI

Belgeselden yayınlanan yeni görüntülerde; David, bu durumun kendisini her gün kullanılmış mumlarını temizlemeye zorladığını söyledi ve hatta mutfaktaki tuzu dışarıda bıraktığı için 1999 yılında dünyaevine girdiği, 49 yaşındaki eşi Victoria Beckham'ı azarladı.

Ünlü isim, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Çok iyi temizlik yapıyorum ama dürüst olmak gerekirse karım tarafından pek takdir edildiğinden emin değilim. Geceleri herkes uyduğunda etrafta dolaşıp mumları ve etrafı temizliyor, ışıkları doğru ayarda açıyor ve her yerin düzenli olduğundan emin oluyorum.

"TEMİZLEMEK YORUCU OLUYOR"

"Sabahları aşağıya inmekten nefret ediyorum" diyen Beckham, bunun sebebini ise "Çünkü orada bardaklar, tabaklar ve kaseler var. Her bir mumun etrafında dolaşıp onları temizlemek yorucu oluyor" şeklinde açıkladı.

Eski futbolcu, sözlerine; "Akmış mumu kesiyorum, camı temizliyorum. Bir mumun içindeki duman izi benim en nefret ettiğim şey... Biliyorum, garip" ifadeleriyle devam etti.

"HER ŞEY MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA"

OKB ile ilgili yıllardır konuşan Beckham, 2006 yılında Daily Mail'e kıyafetlerini nasıl saydığını, dergileri düz çizgiler ve simetrik desenler halinde nasıl yerleştirdiğini anlatmıştı:

Her şeyin düz bir çizgi halinde olması ya da her şeyin çift olması gereken bir obsesif kompulsif bozukluğum var. Kola kutularımı buzdolabına koyarım ve eğer bir tane fazla varsa o zaman başka bir dolaba koyarım.

Mesela bir otel odasına gireceğim zaman rahatlamadan önce tüm broşürleri ve kitapları kaldırıp bir çekmeceye koymam gerekir. Her şey mükemmel olmak zorunda.

David, OKB'den kurtulmayı 'istediğini' ancak kompulsif davranışlarını 'durduramadığını' da sözlerine eklemişti.

"DOLAPTA HER ŞEY SİMETRİK"

Victoria da daha önce kocasının davranışları hakkında yorum yaparak, "Her şeyin birbirine uyması gereken obsesif-kompulsif bir hastalığı var. Buzdolabımızı açtığınızda her iki tarafın da birbiriyle uyumlu olduğunu görürsünüz.

Üç buzdolabımız var. Birinde yiyecek, diğerinde salata ve üçüncüsünde içecekler. İçecek dolabında her şey simetrik. Eğer üç kutu varsa birini atar çünkü çift sayı olması gerekir" şeklinde konuşmuştu.

OKB NEDİR?

İnsanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.