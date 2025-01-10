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"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

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Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olduğunda "Türkiye'de erkek kalmadı" diyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kısa süre sonra kendinden genç jokey ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olduğunda " Türkiye'de erkek kalmadı" diyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kısa süre sonra kendinden genç jokey ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

Danla Bilic, aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz haftalarda kendisinden genç bir jokey sevgilisi olduğunu duyuran fenomen, genç aşkıyla fotoğrafını paylaştı.

Yılar önce Youtube kariyerine kendine has makyaj videolarıyla başlayan Danla Bilic, dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor.

En son milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüş, sevgilisinden aniden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic "Türkiye'de erkek kalmadı" demiş ve yine tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.

"YENİ BİR İLİŞKİM VAR"

Atları çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Danla Bilic son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisinden bahsederek "Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi" demişti.

Jokey Berk Çetin ile aşk yaşayan Danla Bilic, sevgilisiyle paylaşım yaptı. Danla Bilic'in sürekli kendisinden genç erkeklerle sevgili olması dikkatlerden kaçmadı.

'Türkiye'de Erkek Kalmadı' diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan ett

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

jokeyi bulmuş sabah akşam biner danlaya artık ortalık rahat eder biraz

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