CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Gastronomi dünyasında açtığı restoranlarla adını dünyaya duyuran CZN Burak, bu kez sürpriz bir yatırımla gündeme geldi. Geçmişte bir mahkeme sürecinde aylık kazancını "30 bin TL" olarak açıkladığı için eleştiri oklarının hedefi olan Burak Özdemir, yaptığı pahalı satın almalarla tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YENİ YATIRIM: 14 MİLYONLUK MERCEDES

Ünlü şef, son olarak oyuncu Burak Özçivit'in satışa çıkardığı lüks Mercedes aracını satın aldı. 14 milyon liralık fiyatıyla dikkat çeken otomobil, Özdemir'in koleksiyonuna yeni bir değerli parça eklemiş oldu.

ÖNCE DUBLEKS, ŞİMDİ MERCEDES

Özdemir'in son dönemde yaptığı yatırımlar bununla sınırlı değil. Birkaç ay önce Nişantaşı Teşvikiye'de yaklaşık 4 milyon dolara dubleks bir daire satın alan ünlü isim, şimdi de lüks otomobiliyle gündemde. "30 bin TL" beyanı ile milyonluk yatırımları arasındaki çelişki ise kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.