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Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak

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Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla tanınan Zeynep Koçak, son haliyle herkesi şaşırttı. Aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem olan Koçak'ın değişimi, takipçilerini şaşkına çevirdi. 41 yaşında olan Koçak, tarzı ve yüzündeki değişim ile görenleri hayrete düşürdü.

Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitleyen Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, son haliyle adeta şoke etti.

Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. 20'li yaşlarından karelerin, paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağmıştı.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Geçtiğimiz ağustos ayında 41 yaşına basan Zeynep Koçak tarzı ve cesur pozları dikkat çekiyor.

İşte Zeynep Koçak'ın değişimi;

Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak

Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak

Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak

Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak

Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Zeynep Koçak 3-sayfa Magazin Yaşam

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Yorumlar (1)

koray hüseyin kılıç:

her haliyle çirkin

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