Çok Güzel Hareketler'in Zeynep'inin son halini görünce ağzınız açık kalacak

Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitleyen Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, son haliyle adeta şoke etti.

Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. 20'li yaşlarından karelerin, paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağmıştı.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Geçtiğimiz ağustos ayında 41 yaşına basan Zeynep Koçak tarzı ve cesur pozları dikkat çekiyor.

İşte Zeynep Koçak'ın değişimi;