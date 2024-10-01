50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi

Çocuklar Duymasın ile gönüllerde ayrı bir yer edinen tescilli güzel Pınar Altuğ, 50. yaşını sahnede harika bir partiyle kutladı. Sahne hallerini de paylaşan Pınar Altuğ'a yorum üstüne yorum yağdı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN FİZİĞİ İLGİ TOPLADI

Çocuklar Duymasın dizindeki "Meltem" karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ'un yıllara meydan okuyan düzgün fiziği, bir kez daha hayran bıraktı. Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ'un çok mutlu bir evliliği olan Altuğ Atacan, son yıllarda meslek hayatına tiyatroyla devam ediyor. Pınar Altuğ 50. yaşını da bu nedenle sahnede kutladı. Pınar Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana "iyi ki doğdun" dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.