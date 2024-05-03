Çıplak ayaklarıyla battaniyeye sarılı şekilde görüntülenen ünlü yıldız Britney Spears, endişelere neden oldu

ABD'li şarkıcı Britney Spears, Los Angeles'ta bulunan Chateau Marmont otelinde kaldığı sırada bir sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Otelde erkek arkadaşı Paul Richard Soliz ile tartıştığı belirtilen Spears için ambulans çağrıldı. Çarşamba gecesi otele gelen çiftin arasında gerilim olduğu ve Spears'ın durumunun iyi olmadığına dair polise bilgi verildi, ancak polis yetkilileri şüpheli bir durum olmadığını belirterek otelden ayrıldı.

Olayın ardından, Spears'ın otel önünde iç çamaşırlarıyla ve çıplak ayakla dolaştığı, üzerini yastık ve battaniye ile örttüğü görüntüler medyada yer aldı. Ünlü şarkıcının dizlerinde morluklar olduğu da gözlemlendi. Bir kaynak, Spears'ın korumaları eşliğinde otelden ayrılarak evine döndüğünü ifade etti.

2008 yılında benzer bir krizle gündeme gelen 42 yaşındaki Spears'ın son görüntüleri, ruh sağlığı hakkında endişeleri tekrar alevlendirdi. Spears, olayın ardından Instagram'da paylaştığı bir mesajda fotoğraflardaki kişinin kendisi değil, bir dublör olduğunu öne sürdü ve "Her gün daha da güçleniyorum" dedi. Ancak bu mesajı daha sonra silmesi kafa karışıklığına neden oldu.

Sonrasında yeni bir mesaj yayınlayan Spears, "Bunlar yalan haber" diyerek durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Ayağını burktuğu için sağlık görevlilerinin geldiğini belirten ünlü şarkıcı sağlık görevlilerini karşısında görmekten rahatsızlık duyduğunu ifade etti.