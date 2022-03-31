Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı: Her şey belden aşağı yaşanmıyor

Manken, şarkıcı ve oyuncusu Sevda Demirel, Türkiye'de bir döneme ismini yazdıran isimler arasında yer alıyordu. Son dönemde cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşaması ve ardından sürpriz şekilde ilişkisini noktalaması nedeniyle sık sık gündeme gelen Demirel'den, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Doruk Doğrusöz'le ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BELDEN AŞAĞI YAŞANMIYOR"

Her şeyin belden aşağı yaşanmadığını söyleyen Demirel, "Doruk'tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim. Hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Lastiği en son Doruk patlattı, yayın yaptığım mecranın sahibi bana 'hayatım' dedi diye beni terk etti. O çok çapkın benden sonra da kadınlarla oldu" diye konuştu.

Sevda Demirel

"CİNSİYETİYLE İLGİLİ YORUM YAPAN KADINLAR ONA YÜRÜYORDU"

Doruk Doğrusöz'den 2. 5 ay önce ayrıldığını söyleyen Sevda Demirel "Onun cinsiyetiyle ilgili yorum yapan kadınlar aynı kadınlar DM'den ona yürüyorlardı" itirafında bulundu. Sevda Demirel kendisini trans bireylere benzetenlere de yanıt vererek "Ben kadınım. O zaman Hatice de uzun ve trans" dedi.

Doruk Doğrusöz

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