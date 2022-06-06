Cinsel ilişki olayı meslek hayatını bitirmişti! Ünlü spiker Ali Kırca'nın son görüntüsü gündem oldu - Haberler

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, ATV'de çalıştığı sırada ortaya çıkan 5 dakikalık cinsel ilişki videosu nedeniyle zor günler yaşadı.

KADININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKMADI

Ali Kırca, kasette kimliği gizlenen bir kadınla ilişkiye girerken kayda alındı. Görüntülerde yer alan kadının, "Birlikte çektik, görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi, ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu skandalın ardından Ali Kırca'nın ATV'deki görevi sonlandırıldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Kırca, kaset olayının üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından bu kez de yeni evini görmeye gittiği apartmanın asansör boşluğuna düşmesi nedeniyle gündeme geldi ve bir süre yeniden sağlığına kavuşmak için tedavi gördü.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ortalıkla görülmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kırca'nın yeni fotoğrafında bir hayli yaşlandığı ve yıprandığı görüldü.

ALİM KARACA'YI ZİYARET ETTİ

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi. Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Samimi ziyareti ve sohbetiyle bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

İşte Ali Kırca'nın son fotoğrafı: