Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

'Çılgın Bediş' dizisinde hayat verdiği 'Oktay' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi 'Esaret' ile izleyicisinin karşısına çıkan Cenk Torun ihanet krizi ile gündeme geldi.

ZİNA DAVASI AÇTI

Cenk Torun'a 2001 yılında evlendiği Nevin Torun zina davası açtı. Posta'da yer alan habere göre; Nevin Torun, eşinin dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti.

"BEKAR ERKEK İZLENİMİ BIRAKMIŞ"

Dava dilekçesinde "Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır" ifadelerine yer verildi.

PAHALI HEDİYELER ALDI İDDİASI

Dilekçede Cenk Torun'un Merabet'e 2023'te bilezik, 2024'te altın, parfüm, Merabet'in de Torun'a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun'un, Merabet'e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.