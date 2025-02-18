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Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

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Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinden Oktay karakterine hayat veren Cenk Torun'un 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun, zina gerekçesiyle boşanma davası açtı.

'Çılgın Bediş' dizisinde hayat verdiği 'Oktay' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi 'Esaret' ile izleyicisinin karşısına çıkan Cenk Torun ihanet krizi ile gündeme geldi.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

ZİNA DAVASI AÇTI

Cenk Torun'a 2001 yılında evlendiği Nevin Torun zina davası açtı. Posta'da yer alan habere göre; Nevin Torun, eşinin dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

"BEKAR ERKEK İZLENİMİ BIRAKMIŞ"

Dava dilekçesinde "Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

PAHALI HEDİYELER ALDI İDDİASI

Dilekçede Cenk Torun'un Merabet'e 2023'te bilezik, 2024'te altın, parfüm, Merabet'in de Torun'a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun'un, Merabet'e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Eski dizilerdeki oyuncuları iki de bir haber yaptığına göre bu tür haberlerin editörü 40 yaş üstü demektir. Ama yeni nesil bunları bilmediği için boşa haber yapıyorsun. Bu eski dizileri izleyenlerin yarısı internet kullanmıyor.

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