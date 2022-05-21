Cihangir'de Dudak Dudağa Görüntülendiler

TV100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü (30) ile yönetmen Onur Ünlü (49), önceki akşam Beyoğlu Asmalımescit'te bir mekanda görüntülendi.

DUDAK DUDAĞA

Bir ara aşka gelen ikili, dudak dudağa objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.

İŞTE HAZAR ERGÜÇLÜ VE ONUR ÜNLÜ'NÜN ROMANTİK ANLARI

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı. Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Onur Ünlü, 1973 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Senarist, yönetmen, şair, müzisyen, oyuncu ve yapımcıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları bölümünden mezun olmuştur.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Onur Ünlü 1993-1998 yıllarında "Ah Muhsin Ünlü" mahlası ile çok sayıda şiir yazmıştır. Bu mahlas ile yazdığı şiirleri "Gidiyorum" isimli kitapta toplamıştır.

2011-2013 yıllarında Türkiye'de en sevilen diziler arasına giren Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini yapmıştır. Bu dizi ile bir çok başarıya imza atmıştır. Onur Ünlü şair ve yönetmen kimliğinin yanı sıra Leyla The Band isimli müzik grubunda davul çalmaktadır.

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