"Çift cinsiyetli doğdum" diyen Seyhan Soylu, kimlikteki ismini ilk kez açıkladı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Sisi lakaplı Seyhan Soylu oldu. Çocukluk yıllarından, aile yaşantısına kadar birçok konudan bahseden Soylu, çift cinsiyetli olduğunu ve 13 yaşında hormon tedavisi aldığını söyledi.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Seyhan Soylu, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Ailen için hermafrodit bir evlat sahibi olman zor muydu?", "Neden Filiz Akın'a benzemek için ameliyat oldun?", "Harem kursaydın kimleri alırdın?", "13 yaşında hormon tedavisi almak sana ağır gelmedi mi?" ve "Bedenin ve kalbinin kadın, zihnin de erkek olduğu doğru mu?" sorularını yanıtladı.