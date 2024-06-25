Çiçeği burnunda aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, dudak dudağa görüntülendi

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan ikili, sarmaş dolaş görüntülendi.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir aşklarının reklam olduğu iddiasıyla konuşulan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, önceki gün Kandilli'de baş başa yemek yedi. Oldukça keyifli oldukları görülen çift, mekan çıkışı da birbirini öpücüklere boğdu. İlk kez dudak dudağa görüntülenen ikilinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.