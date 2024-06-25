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Çiçeği burnunda aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, dudak dudağa görüntülendi

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Bir süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti önceki gün baş başa yemek yedi. İkili mekan çıkışı dudak dudağa görüntülendi.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan ikili, sarmaş dolaş görüntülendi.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir aşklarının reklam olduğu iddiasıyla konuşulan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, önceki gün Kandilli'de baş başa yemek yedi. Oldukça keyifli oldukları görülen çift, mekan çıkışı da birbirini öpücüklere boğdu. İlk kez dudak dudağa görüntülenen ikilinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Çiçeği burnunda aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, dudak dudağa görüntülendi

Çiçeği burnunda aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, dudak dudağa görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Mert Demir Ünlüler 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (12)

sem sem:

serenayın aşk yaşamadığı kalmadı herhalde

86
3
yanıtYanıtla
AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Benle yaşamadı.:))

yanıt63
yanıt1
Duygu Sogan:

Mert demirle aşk mı??Yalan arkadaşlar.Mert Demir iyi bir kız arkadaşımız??

63
4
yanıtYanıtla
Mehmet Güvenman:

Bu ünlü kesimin birlikteliklerini aşk diyerek aşkı kirletmeyin bunların ki bazı duygularını tatmin edip ayrılmak

63
0
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

Türkiye'nin en ucuz çifti

44
2
yanıtYanıtla
ismail Yasin:

daldan dala konunca adı aşk oluyor.. iş ciddiye binince her şey yalan oluyor..

40
0
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Allahın Kulu:

Ne mutlu onlara. Yasa önünde ve halkın önünde haklarını koruyabilmeleri için önce evlenselerdi doğru olanı yapmış olurlardı ama... Aşklarını toplum ahlakını bozacak şekilde herkesin önünde yaşıyor olamaları bir hata bir yanlıştır. Git evinde, otelinde ne istiyorsan yap. ama halkı bozma...

17
9
yanıtYanıtla
İsmimi ne yapacaksın:

Nereye kusuyoruz?

19
1
yanıtYanıtla
umut mergen:

helal olsun dayi oğlu

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4
yanıtYanıtla
Mehmet Kabagöz:

Bu hayat siyasetçilere popculara topculara artislere zenginlere güzel hayat onlar için var gerisi yaşasada olur ölsede umurlarında olmaz.ve olmuyorda

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