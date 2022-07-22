Chloe Loughnan Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!

Sevgilisinin kimliğini açıklamaktan kaçınan Chloe Loughnan, sunduğu magazin programı için Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Türk vatandaşı olmak için girişimlere başlayacağını söyleyen Loughnan, "Programı çok sevdim, gayet mutluyum. Türkiye'yi çok özlemiştim. Burası benim ikinci evim gibi" dedi.

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTERİM"

11 yıl Türkiye'de yaşadığını ve sevgilisinin de ülkeyi çok sevdiğini söyleyen Chloe Loughan, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Aslında başvurmayı planlıyorum, 1-2 yıldır burada olmadığım için gelemedim. Ben işlerim dolayısıyla başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da İrlanda da ajanslara bağlıyım; bir yerde kalmıyorum, bir gün bir yerde kalacağım. İnşallah Türk vatandaşı olabilirim" şeklinde konuştu.

"SERDAR ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Ünlü model, 5 yıl evli kaldığı Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra görüşmediklerini söyledi.

Chloe Loughan, "Konuşamıyoruz, umarım sağlığı yerindedir. Serdar bana göre çok iyi insan! Ona karşı kötü duygular beslemiyorum. Onun için en iyisini isterim" dedi.

"NAFAKA HABERLERİ SÜREKLİ ÇIKIYOR

Loughnan'ın boşandıktan sonra nafaka alamadığı için Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdiği iddia edilmişti, ünlü model nafaka konusuyla ilgili sorular hakkında ise şu yorumda bulundu: "Nafaka haberleri sürekli çıkıyor ama ben okumuyorum. Onlar çok önceydi ve unuttuk. Bunlar eski konular."

CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

1992 yılında İrlanda'da Cork City'e bağlı Blackrock köyünde doğan Chloe, İrlanda üniversitesi Gazetecilik bölümünü yarıda bırakmış ve Paris'e giderek bir mankenlik ajansı ile anlaşmıştır. Paris'te modellik yaparken ziyaret için geldiği İstanbul'da Cengiz Abazoğlu defilesinde Serdar Ortaç ile tanışarak yaşadığı ciddi ilişkinin ardından İstanbul'da kalmaya karar verdi.

Chloe Loughnan, 2014 yılında "Beyaz Karanfil" dizisinde Berrak karakterini canlandırırken Kenan Çoban, Hakan Boyav, Ali Sürmeli, Erdem Ergüney, Çağlar Ertuğrul, Seda Demir ile birlikte rol aldı. Chloe Loughnan, 6 Haziran 2014 tarihinde şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendi. Çift, 2019'da boşandı.

Snob Magazin / Magazin