Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak - Haberler

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Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak

Gebze Belediyesi'nin yaz konserleri, 24 Temmuz Pazar günü Ceza ile devam edecek.

Gebze Belediyesi'nin yaz konserleri, 24 Temmuz Pazar günü Ceza ile devam edecek.

Pop müziğin yetenekli ve genç ismi Bilal Sonses'in verdiği konserle start alan Gebze Belediyesi yaz konserlerinde sıra Ceza'ya geldi. Türk rap müziğinin önemli ve başta gelen isimlerinden olan Ceza'nın hayranlarını Gebze'de buluşturacak konser, 24 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Konser etkinliği çerçevesinde, 6 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Ekin Uzunlar konseri ve 13 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Haluk Levent konseri düzenlenecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşları, Mevlana Kapalı Pazar Yerinde düzenlenecek Ceza konserine davet etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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