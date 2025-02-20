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Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım

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Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın, Erçel'in 'Rüzgara Bırak' filmindeki cesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından çift, İspanya'ya gitti ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçını birlikte izledi.

Barış Arduç ile rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle dikkatleri üzerinde toplayan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ilecesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftten iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

İki senedir dolu dizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son dönemde hem birlikte görüntülenmiyor hem de birlikte paylaşım yapmıyordu. Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın doğum gününü geç kutlaması da ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

CESUR SAHNELER AYRILIĞA MI NEDEN OLDU?

Hande Erçel'in son filmindeki sahnelerini fazla cesur bulan Sabancı'nın ünlü oyuncudan ayrıldığı öne sürülmüştü.

Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım

İSPANYA'YA GİTTİLER

Ayrılık söylentileriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti birlikte İspanya'ya gitti. Çift, Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda izledi.

PAYLAŞIM GELDİ

Hakan Sabancı, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İkili, ayrılık iddialarına bu kare ile yanıt verdi.

Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım geldi

Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıASar Gnc:

genis Hakan Sabanci demiski, olsun baskalari öper ben ..... demis.

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Haber YorumlarıGürcan Yilmaz:

Allah im yarabbim, bu kadar genislik!!! akil alir gibi degil, bunlar müslüman mi diye soruyorum kendi kendime. ahlak yoksunu hepsi.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hakan Sabancı yı magazinden dolayı çapkın diye düşünürdüm kısa sürer birliktelik diye düşünmüştüm valla helal olsun bayağıdır birlikteler umarım evliliğe gider

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