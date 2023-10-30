Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrıldı

Yeni sezonda Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cemre Gümeli, apar topar diziden ayrıldı. Senaryo değişikliği nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kalan Gümeli, "Yaptığımız iş birçok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor" dedi.

Yüz Yıllık Mucize dizisindeki performansıyla geniş yankı uyandıran ve yeni sezonda Yalı Çapkını dizisine dahil olan Cemre Gümeli, Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit'in fizyoterapisti Talih'i oynuyordu. Ancak güzel oyuncu senaryoda yapılan değişikliklerden dolayı kadrodan ayrıldı.

"MESLEKTAŞLARIMIN YAŞADIĞINI BU SEFER BEN YAŞADIM"

Kısa süreli rol alan diziden ayrılan Cemre Gümeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum. Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok merak etmeyin, yakın zamanda tekrar görüşmek istiyorum."