Cemil İpekçi'den "Cinsiyet değiştirmeyi düşündün mü?" sorusuna cevap: İnancıma ters

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan modacı Cemil İpekçi, biseksüel olduğunu ancak hiçbir zaman cinsiyet değiştirmek istemediğini söyledi. Kadınsı duyguları olduğundan bahseden İpekçi, "Cinsiyet değiştirenlere karşı değilim ama benim inancıma ters. Allah isteseydi beni kadın olarak yaratırdı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı modacı Cemil İpekçi oldu. Cinsel tercihinden ve Türkiye'de kadın olmanın zorluğundan bahseden İpekçi, "Cinsiyet değiştirmeyi düşündün mü?" sorusuna da cevap verdi.

"İLK İLİŞKİMİ 19 YAŞINDAYKEN YAŞADIM"

Özel hayatını nasıl keşfettiğinden bahseden İpekçi, "Her zaman farkındaydım. Kimse böyle bir hayatı seçmez çünkü zor. İnsanlar böyle bir zorluğu niye seçsin? Dışlanacak, hakaret edilecek, laf edilecek... Gençliğimde bunları ben de yaşadım. Uzun saçlarımla yürürken arkamdan konuşuyorlardı. Hakaret işitip sözlü tacize uğradım. Bunları beni üzmedi. Hz Muhammed, Hz İsa ve Atatürk'ün de arkasından konuşuyorlardı. Duyduklarım beni hiç ırgalamadı. 19 yaşındayken ailemle durumumu paylaştım. Onlar da paylaşmamı saçma bularak 'zaten biliyorduk' dediler. 19 yaşındayken ilk ilişkimi yaşadım, 23 yaşında da ilk uzun soluklu flörtümü yaşadım" dedi.

"KADIN OLARAK DOĞSAYDIM ÇOK SALAK OLURDUM"

Türkiye'de kadın olmanın zorluğunu anlatan Cemil İpekçi, "Kadın olarak doğmadığıma şükrediyorum. Türkiye'de kadın olarak doğsaydım dünya en salak kadınlarından biri olurdum. 21-22 yaşında evlenmiş, kocası defalarca kez aldatsa da boşanmayan biri olurdum. Kadın olduğumda alkolik ve dayakçı olmadığı takdirde ihaneti kabul ederdim. Bu bedende olduğum için Allah'a şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

"CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK İNANCIMA TERS"

Kalaycıoğlu'nun "Türkiye'de kadın olmanın zorluğundan dolayı mı cinsiyet değiştirmeyi düşünmedin?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Cemil İpekçi, şunları söyledi: "Hiçbir zaman düşünmedim. Kadınsı duygularım olabilir ama kendimi kadın olarak hissetmedim. Bir göğsümün olmasını ya da etek giymeyi istemedim. Böyle bir duygum hiçbir zaman olmadı. Makyaj yaptım, saçlarımı uzattım... Ben olamazdım, olanlara da kızmıyorum. Buna karşı da değilim. Olmadığım için de çok mutluyum. Benim inancıma çok ters geliyor. Allah isteseydi beni kadın yaratırdı. Benim inandığım bir Allah var, kimseyle tartışmam."