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Yayılan kokular nedeniyle eve giren ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı

Yayılan kokular nedeniyle eve giren ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı
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Eskişehir'de bir süredir haber alınamayan ve dairesinden kötü kokular gelen 77 yaşındaki Mehmet Bostancı, polis ekiplerince evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık bir yıl önce eşini kaybettiği öğrenilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan ve dairesinden kötü kokuları gelen 77 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tepebaşı ilçesi Fatih mahallesi Selman Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmandan yayılan ağır kokular ve yalnız yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Bostancı'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir yıl önce eşini kaybettiği ve o günden beri yalnız yaşadığı öğrenilen Bostancı'nın, bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Sıcak havanın da etkisiyle cesetten yayılan ağır kokuların tüm binayı sardığı tespit edildi. Mehmet Bostancı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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