Cem Yılmaz lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı. Yılmaz'ın emlakçısından konunun gizli kalmasını istediği öğrenildi.

YENİ GÖSTERİSİNE HAZIRLANIYOR

Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, gösterileriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken, ünlü komedyen farklı bir iddia ile gündeme geldi.

LÜKS VİLLASINI SATIŞA ÇIKARDI

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, "Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz'a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi. Bu arada Yılmaz'ın, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını öğrendik." dedi.