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Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi

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43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine markayı ifşa eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada gündem olan paylaşımı için özür diledi. Yılmaz, "Üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği 43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Cem Yılmaz, "Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" diye yeni bir açıklamada bulundu.

Ünlü bir markadan 43 bin TL'lik lamba sipariş eden ancak lambanın kırık gelmesi üzerine iade işlemlerini başlatmak isteyen Cem Yılmaz, bir dizi sorun yaşayınca durumu sosyal medyadan paylaşım yaparak anlatmıştı.

MARKAYI İFŞA ETMİŞTİ

Kırık lambanın da fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi

"43 MİLYONLUK ZARAR VEREN ARKADAŞLARI KUTLUYORUM"

Yaşadığı durum nedeniyle bir hayli canı sıkılan ünlü komedyen ardından sözlerini şöyle sürdürmüştü: Yani diyor ki 'Cem Efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını.' Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

CEM YILMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Paylaşımın gündem olmasının ardından kırık lamba fotoğraflı paylaşımını sosyal medya hesabından silen Cem Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha'mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim"

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıRedkit Düldül:

dengesiz bir davranış sergilemiş madem arkasinda duramayacaksin neden açıklama yaptin

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Herkesin başına geliyor kırık ürün cem yılmaz ünlü olduğu için gündem oldu bu durum aslında herkesin başına gelen durum

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Haber YorumlarıRuhi:

Mağdur olan alıcı hakkını aramasın mı ? Ünlü olsun olmasın, kırık ürün gönderilmişse, hakkını aramalıdır.

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Kendi mağduriyeti giderilince konu kapanır tabii.

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Haber YorumlarıRuhi:

Markayı yazın, aynı sorunu yaşamayalım.

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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Lambaya püffff de

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Sorun, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve uçurum.

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Haber YorumlarıBaba Can:

Adamların suçu yoktur posta ile gelirken yolda kırılmıştır böyle şeyleri sigorta ettirilmeli bak ı zaman kırılıyor mu ?

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Haber Yorumlarıakan kaplan:

Aldın paranı ve lambayı hediye sustun olay bu desene yalana gerek yok be kardeşim…

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ya arkadaşım neden cahil insanlar gibi davranıyorsun bu işlerin bir kuralı kanunu yönetmeliği var o zaman al mesela bi mont giy lekele veya yırtılsn sonra de bu böyle geldi hele böyle riskli ürünleri kargocuyla birlikte açıyorsun sorun varsa tutanak tutup almıyosun başına da böyle işler gelmiyor ne bilsin adamlar senin elinde kırılmadı mesela

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