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Cem Yılmaz'ın İsirilmiş Kurabiye Paylaşımı

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı tepki çekti. Yılmaz, eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü.

ISIRILMIŞ KURABİYE FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.

<a class='keyword' href='/cem-yilmaz/' title='Cem Yılmaz Haberleri, Cem Yılmaz Haberi, Cem Yılmaz Haber'><strong>Cem Yılmaz</strong></a> eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş.

Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.

<a class='keyword' href='/cem-yilmaz/' title='Cem Yılmaz Haberleri, Cem Yılmaz Haberi, Cem Yılmaz Haber'><strong>Cem Yılmaz</strong></a> eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

TELESKOP FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak ise X'teki kişisel sosyal medya hesabından teleskop fotoğrafı paylaştı.

Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sosyal Medya Cem Yılmaz Magazin Güncel Haberler

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