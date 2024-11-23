Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı

Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu, yeni aşka yelken açtı. Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla sevgilisini paylaştı.

'Kardeşlerim' ve 'Paramparça' gibi dizilerde oyunculuk performansı sergileyen Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. 46 yaşındaki Yağtu, sevgilisinin doğum gününü kutladığı bir fotoğraf paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu düştü.

Daha önce yer aldığı projelerle ve Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Ahu Yağtu, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

2012-2013 yılları arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile evli kalan ve bu evlilikten bir oğlu olan Yağtu, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı. Paylaşımıyla büyük ilgi gören oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.