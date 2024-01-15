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Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin en yüksek biletinin 4 bin TL satılması tepki çekince Tuğba Ekinci'den destek gecikmedi. Ekinci, Ebru Gündeş'i dinlemenin 20 bin TL olduğuna dikkat çekerek "Cem Yılmaz'ın gösteri bileti en az 10 bin TL olmalı" dedi.

Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra "CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönüyor. Yılmaz'ın gösteri biletleri ise 495 TL ile 4.400 TL arasında satışa çıkarıldı ve dakikalar içinde tükendi. Birçok kullanıcı bilet fiyatlarının pahalılığına isyan ederken Tuğba Ekinci de "En az 10 bin TL olmalı" diyerek komedyene destek oldu.

CEM YILMAZ İLE EBRU GÜNDEŞ'İ KIYASLADI

Cem Yılmaz'ın gösteri bilet fiyatlarını Ebru Gündeş'in konser bilet ücretiyle kıyaslayan Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ebru Gündeşi dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz'a niye kişi başı 4 bin mevzu oluyor? En az 10 bin olmalı" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

BİLETLER TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Ünlü ismin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemenin maliyeti ise tamı tamına 4 bin 400 TL. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi.

Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Tuğba Ekinci Ebru Gündeş Cem Yılmaz Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

BUNLARA BU PARAYI VERENLER, YA AVANTADAN KAZANIYORLARDIR, YA DA BÜYÜK BİR VURGUN YAPMIŞLARDIR.. BAŞKA AÇIKLAMASI DA YOK BU İŞİN.. İNSANLAR EVLERİNE PİDE ALAMAZKEN, 4 BİN LİRAYI 20 BİN LİRAYI BİR BİLETE VEREBİLMEK, AKIL MANTIK DIŞIDIR!

Yanıtla23
mert kılıc:

ekmek bulamayan pasta yesin diyen kafadan biri heralde bu sahış. Asgari ücret ne kadar biliyon mu cahill

Yanıtla01
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