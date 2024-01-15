Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra "CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönüyor. Yılmaz'ın gösteri biletleri ise 495 TL ile 4.400 TL arasında satışa çıkarıldı ve dakikalar içinde tükendi. Birçok kullanıcı bilet fiyatlarının pahalılığına isyan ederken Tuğba Ekinci de "En az 10 bin TL olmalı" diyerek komedyene destek oldu.

CEM YILMAZ İLE EBRU GÜNDEŞ'İ KIYASLADI

Cem Yılmaz'ın gösteri bilet fiyatlarını Ebru Gündeş'in konser bilet ücretiyle kıyaslayan Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ebru Gündeşi dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz'a niye kişi başı 4 bin mevzu oluyor? En az 10 bin olmalı" ifadelerini kullandı.

BİLETLER TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Ünlü ismin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemenin maliyeti ise tamı tamına 4 bin 400 TL. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi.