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Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

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Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Bağışın ardından Yılmaz'a teşekkür eden Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Çok özel anların yaşandığı, hepimiz için çok kıymetli bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen, her zaman meslektaşlarıyla omuz omuza olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, güzel günlere" ifadelerine yer verdi.

Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Snn Aksu:

Hiç samimi değil ancak bozulan imajını düzeltme çabası olarak görüyorum

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İsmail Note:

Şu Ramazanda Sarhoş video su ile haber olan. İnsanları güldürerek para kazanan Şahıs değilmi. gereksiz bir haber....

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