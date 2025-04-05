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Cem Yılmaz adeta isyan etti: Bana niye versin avanak!

Cem Yılmaz adeta isyan etti: Bana niye versin avanak!
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Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirileri sert bir dille yanıtladı. Özellikle bir kullanıcının, merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un kavuğu neden Yılmaz'a verilmediği yönündeki yorumuna verdiği "Ben tiyatrocu değilim, kavuğu bana niye versin avanak" cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) platformunda kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına tek tek cevap veren Yılmaz'ın sert çıkışları kısa sürede gündem oldu ve platformun 'trendler' listesine girmeyi başardı.

CEM YILMAZ GERİLDİ

Tartışmaların fitilini ateşleyen yorumlardan biri, merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un tiyatro geleneğini simgeleyen 'kavuk'u Cem Yılmaz'a vermemesi üzerineydi.

Cem Yılmaz adeta isyan etti: Bana niye versin avanak!

Şensoy'un kavuğunu kendisine vermemesi üzerine yapılan bir yoruma "Ben tiyatrocu değilim. Kavuğu bana niye versin avanak ! Böyle böyle birbirine kırdırırlar, yazık çok" diyerek karşılık verdi.

Cem Yılmaz adeta isyan etti: Bana niye versin avanak!

Ayrıca Yılmaz, "Sanat da bu değil, sanatçı da. Buyur gevelemiş gene" şeklindeki eleştiriye, kullanıcının profil bilgilerine atıfta bulunarak şu yanıtı verdi, "Hanımefendi allah rızası için profilinizde yazdığınız ünvanları bi tekrar okuyun ya insan bu kadar çoşmamalı ! Sanat bu değil ?!?! Pes' sözleriyle cevap verdi."

Cem Yılmaz adeta isyan etti: Bana niye versin avanak!

DİYALOG KURULMUYOR

Yoğun etkileşim alan tartışmanın ardından bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, sosyal medyadaki iletişim biçimine dair düşüncelerinmi şu sözlerle dile getirdi, "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Cem Yılmaz işi keşfetmiş. Dikkat edin bakın. Bir espri yaptığında güldükleri an seyircilerin, hop ellerini bir birine çırparak dikkati tekrar alıp aynı şeyi değişik şekilde sunarak işi bitiriyor. Filmlerde ise küfürün bini bin para. O hanımlar filan çok güzel küfür ediyorlar. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Tiyatro bir sanat.

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Haber YorumlarıTheC:

Çer çöp adamları ünlü ettiniz milletin başına onlar de kendilerini nimetten sayıyorlar Türkiye'de kazanıp Avrupa'da harcıyorlar ve kendi milletlerini hor görüyorlar.

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