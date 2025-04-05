Cem Yılmaz adeta isyan etti: Bana niye versin avanak!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) platformunda kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına tek tek cevap veren Yılmaz'ın sert çıkışları kısa sürede gündem oldu ve platformun 'trendler' listesine girmeyi başardı.

CEM YILMAZ GERİLDİ

Tartışmaların fitilini ateşleyen yorumlardan biri, merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un tiyatro geleneğini simgeleyen 'kavuk'u Cem Yılmaz'a vermemesi üzerineydi.

Şensoy'un kavuğunu kendisine vermemesi üzerine yapılan bir yoruma "Ben tiyatrocu değilim. Kavuğu bana niye versin avanak ! Böyle böyle birbirine kırdırırlar, yazık çok" diyerek karşılık verdi.

Ayrıca Yılmaz, "Sanat da bu değil, sanatçı da. Buyur gevelemiş gene" şeklindeki eleştiriye, kullanıcının profil bilgilerine atıfta bulunarak şu yanıtı verdi, "Hanımefendi allah rızası için profilinizde yazdığınız ünvanları bi tekrar okuyun ya insan bu kadar çoşmamalı ! Sanat bu değil ?!?! Pes' sözleriyle cevap verdi."

DİYALOG KURULMUYOR

Yoğun etkileşim alan tartışmanın ardından bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, sosyal medyadaki iletişim biçimine dair düşüncelerinmi şu sözlerle dile getirdi, "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?