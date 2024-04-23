51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi

Son zamanlarda genç sevgilisi Necla Karahalil yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı.

"UZUN YAŞAMIN SIRRI KENDİMİ SEVMEM VE POZİTİF BAKMAM"

4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili olan Cem Yılmaz, doğum gününü de siyah aracının önünden verdiği pozla kutladı. Komedyen paylaşımında "Hahha hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş, doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam… Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… hep ama! Devamlı ve fotonlar…teşekkürler hayat teşekkürler 2024" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımına Cem Davran, Meltem Cumbul, Seda Bakan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerden de kutlama yorumları geldi.