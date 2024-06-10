Cem Yılmaz kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor

Bir süredir gösterilerine devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Ünlü isim, son gösterisinde gözünün yüzde 50 gördüğünü söyledi.

"SANAT İÇİN GÖZÜMÜ VERDİM"

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden bahseden Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, mart ayında da nefes sorunu yaşadığını belirterek "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" demişti.