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Cem Yılmaz kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor

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Gösterilerine hız kesmeden devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, son sahnesinde sağlığıyla ilgili konuşarak "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" dedi.

Bir süredir gösterilerine devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Ünlü isim, son gösterisinde gözünün yüzde 50 gördüğünü söyledi.

"SANAT İÇİN GÖZÜMÜ VERDİM"

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden bahseden Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, mart ayında da nefes sorunu yaşadığını belirterek "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" demişti.

Cem Yılma kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor'

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin

Cem Yılmaz Retina Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (22)

Kemal Gocer:

Zaten bir çok şeyi görmüyordu bir şey farketmemiş bence . Ne diyelim Allah şifa versin.

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Özcan Özcan:

ALLAH ŞİFA VERECEKSE DERDİ KİM VERDİ? AHH MÜSLÜMANLAR AHHH HER SÖZÜNÜZLE KENDİNİZLE ÇELİŞİYORSUNUZ.NE ZAMAN UYANACAKSINIZ ŞU UYKUDAN?GERÇİ MÜSLÜMANI UYANDIRMAK ÖLÜYÜ DİRİLTMEKTEN DAHA ZOR.

yanıt14
yanıt49
semson 12:

bunuda haber ediyorlar ya nasıl bir haber anlayışı var bu ulkede

yanıt5
yanıt0
VEFA:

Aziz Türk Milleti için ne büyük kayıp!

32
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Turgay Karaderi:

COK MU DUYGULANDIN Türk Milleti için SEN ?

yanıt18
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Abdullah KARAMAN:

Allah'tan yüzde 50 görüyorsun. yüzde yüz görseydin Allah bilir daha neler yapacaktın?

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11
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Turgay Karaderi:

EYVAH EYVAH NE YAPACAKTI ABDULLAH KARDES ?

yanıt8
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Koray dinç:

Ramazanda vur rakıya açılır gözün, çakraların

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8
yanıtYanıtla
Fuat Gençoğlu:

Pek alaka göremedim ama mezarlıklar içen kadar içmeyenleri de ağırlıyor

yanıt6
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Güray Dilli :

Onun sözü yeter , görmeyi geçtim..

7
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