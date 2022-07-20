Akademisyen Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti - Haberler

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Akademisyen Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı akademisyen Celal Şengör, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Şengör'ün beyaz sakallı fotoğrafını gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise Eser Yenenler'e benzetti.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren akademisyen Celal Şengör, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şengör'ün fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

ŞENGÖR'ÜN GENÇLİĞİ ESER YENENLER'E BENZETİLDİ

Twitter hesabından gençlik yıllarında çektirdiği beyaz sakallı, gözlüklü bir fotoğrafını yayınlayan 67 yaşındaki Celal Şengör, "Şuraya bir gençlik fotoğrafı bırakayım, bakalım kaç kişi beğenecek" notunu yazdı. Şengör'ün paylaşımını gören bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Hocam, gençken bile yaşlı gözüküyorsunuz" derken bir kısmı da akademisyeni oyuncu Eser Yenenler'e benzetti. Paylaşımın altına yorum yapan birçok kullanıcı, "Bir an Eser Yenenler zannettim" dedi.

Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti

İşte Celal Şengör'ün paylaşımına gelen bazı yorumlar...

Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti

Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannettiEser Yenenler

Ecem Altan
Ecem Altan
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Eser Yenenler Celal Şengör Magazin Haberler

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