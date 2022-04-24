Cansu Tosun ve Oğlu Marsel'in Eğlence Günü - Haberler

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Cansu Tosun ve Oğlu Marsel'in Eğlence Günü

Snob Magazin - Magazin
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Cansu Tosun ve Oğlu Marsel'in Eğlence Günü

Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Hollanda'da yaşayan oyuncu Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Anne-oğul alışverişin keyfini çıkardı.

Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Hollanda'da yaşayan güzel oyuncu Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile birlikte geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen anne oğul alışverişin keyfini çıkardı. Yurt dışında bir projede yer alan Cansu Tosun "Yurt dışında çekimleri devam eden bir dizi projesinde yer alıyorum. Bugün ise anne oğul eğlenmek için geldik. Her şey yolunda" dedi.

Futbolcu kimliğiyle de tanınan Erkan Kolçak Köstendil'in aksine oğullarının elindeki basketbol topu da ayrıca dikkat çekti.

Snob Magazin / Magazin

Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, alışveriş, Hollanda, Magazin, Haberler

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