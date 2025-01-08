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Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

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Bir dönem aşk yaşadığı Yılmaz Erdoğan'la ilgili açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, "En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani" ifadelerini kullandı.

Bir dönem birliktelik yaşayan Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın görüntüleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

YILMAZ ERDOĞAN SİTEM ETMİŞTİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz Erdoğan ise "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEMİŞ

Önceki gün Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Cansu Taşkın, eski aşkını yere göğe sığdıramadı. Yılmaz Erdoğan'la özel anlarından bahseden Taşkın, "En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani. Ben zaten her zaman hiçbir kötü niyetim yok, hiçbir zaman onun hakkında kötü konuşamam. Çok değerli. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan insan ben olduğum için benim tanıdığım çok başka biri" ifadelerini kullandı.

Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMh Sn:

Fakir edebiyatı yapıp rezilce hayat sürenler

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Zaten sabaha kadar çok zor. en fazla 15 dakikada kamyon devrilmiştir.

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