Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le son görüşmesini ilk kez anlattı

Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le son görüşmesini ilk kez anlattı
Türk dizi tarihine damga vuran Ezel'in unutulmaz karakteri "Ramiz Dayı"yı canlandıran Tuncel Kurtiz, Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeseliyle yeniden anıldı. Belgeselde konuşan Cansu Dere, usta oyuncuyla son görüşmesini ilk kez anlatarak "Meğer o, onu son görüşümmüş" sözleriyle duygulandırdı.

  • Cansu Dere, Tuncel Kurtiz ile son görüşmesinde alkol içmeyi teklif ettiğini ve bardağa buz koyduğu için Kurtiz'in kızdığını belirtti.
  • Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'in 'Eyşan' diye seslenişini unutamadığını ifade etti.
  • Tuncel Kurtiz'in hayatı ve sanat yolculuğu, 'Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi' belgeselinde anlatıldı.

2009'da başlayıp 20 Haziran 2011'de 71. bölümüyle ekranlara veda eden Ezel, Türk televizyon tarihinin en etkileyici yapımlarından biri olarak anılıyor. Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği "Ramiz Dayı" karakteri, yıllar geçse de hafızalardan silinmezken; dizinin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Berrak Tüzünataç gibi isimler yer almıştı. Ramiz Dayı'nın hayatı ve Tuncel Kurtiz'in sanat yolculuğu, yeni yayınlanan Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeselinde yakın dostlarının ve meslektaşlarının anlatımlarıyla yeniden hatırlatıldı.

Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le son görüşmesini ilk kez anlattı

"MEĞER ONU SON GÖRÜŞÜMMÜŞ"

Belgeselde söz alan Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le paylaştığı son anıyı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan oyuncu, aralarındaki o unutulmaz sohbeti şöyle aktardı, "Bir gün geldi, sohbet ettik. 'Alkol içelim mi?' dedi. İçelim dedim ama ben çok sevmem, bardağa buz koydum. Bana kızdı, 'Bu bardağın içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti… Meğer o, onu son görüşümmüş."

Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le son görüşmesini ilk kez anlattı

"O SESİ UNUTAMIYORUM"

Dere, sözlerine hüzünle devam etti, "Kısa bir süre sonra onu kaybettik. Yüz kere 'Eyşan', bin kere 'Eyşan' deyişi hala kulağımda çınlıyor. O sesini unutamıyorum."

Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le son görüşmesini ilk kez anlattı

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

