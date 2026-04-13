Haberler

Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın puan kaybının ardından canlı yayında karşı karşıya gelen Evren Turhan ile Emre Bol arasındaki futbol polemiği, kısa sürede kişisel tartışmaya dönüşerek ekran başındakileri şaşkına çeviren bir kriz yarattı. Yaşanan tartışmanın ardından Emre Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti. Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede gündem olurken, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.

  • Emre Bol, Evren Turhan'ın 'Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum' sözlerine 'Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana 'lan' diyemezsin!' diyerek canlı yayında tepki gösterdi.
  • Emre Bol, tartışmanın ardından mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti.
  • Tartışma, Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Sporcast YouTube kanalındaki değerlendirme programında yaşandı.

Galatasaray’ın puan kaybı sonrası spor medyasında tansiyon yükseldi. Canlı yayında karşı karşıya gelen Emre Bol ile Evren Turhan arasında yaşanan sert tartışma, stüdyoda krize dönüştü.

TARTIŞMA CANLI YAYINDA ALEVLENDİ

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyen Galatasaray’ın puan kaybı, Sporcast YouTube kanalındaki değerlendirme programında gerginliğe yol açtı. Galatasaraylı kimliğiyle bilinen eski futbolcu Evren Turhan ile Fenerbahçeli spor yazarı Emre Bol arasındaki tartışma kısa sürede sertleşti.

SÖZLER GERİLİMİ ZİRVEYE TAŞIDI

Program sırasında tartışmanın dozunun artmasıyla birlikte Evren Turhan, Emre Bol’a yönelik “Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum” sözleriyle tepki gösterdi. Bu çıkış, stüdyodaki tansiyonu bir anda yükseltti.

EMRE BOL SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Turhan’ın sözlerine sert karşılık veren Emre Bol, canlı yayında sesini yükseltti. “Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana ‘lan’ diyemezsin!” ifadeleriyle tepki gösteren Bol, öfkesine hakim olamadı.

STÜDYODAN AYRILDI

Yaşanan tartışmanın ardından Emre Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti. Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmreyy:

Evren turhan gibi fanatizmi yüksek gs li arkadaşlar, her zaman kazanamazsınız, yenildiğinizde de kabul etmeyi öğrenin, emre bolla ne dalgalar geçtin adam hiç birşey demedi haftalardır, adam kendisi makara geçiyor fenerle, fark 2 ye düştü hemen içinizdeki maganda dışa çıkıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

peruk,bastı adamlar,canın yandı anlıyoruz,acının en büyüğü 2 hafta sonra geliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Emre bol haklı, Adam makara yapıyor orda. Evren senin Maksadın ne, Gs nin oyuncusu bile puan kaybına senin kadar takılmıyor. Sende kendini yıpratma boşuna. Emre bey'ede ayıp etmişsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

