Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı

Macaristan seçimlerini kazanarak Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarını sona erdiren Péter Magyar, bu kez İsrail’de çekilen fotoğraflarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tartışma yarattı.

SEÇİM ZAFERİNDEN SONRA YENİ TARTIŞMA

2026 seçimlerinde büyük bir zafer elde eden ve ülkenin yeni başbakanı olmaya hazırlanan Péter Magyar, son dönemde Avrupa’da dikkat çeken siyasi figürlerden biri haline geldi.

Ancak bu kez gündem, siyasi başarısından çok kişisel paylaşımları oldu.

İSRAİL’DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

Yayılan fotoğraflardan birinde Magyar’ın bir sinagogda çekilmiş görüntüsü yer alıyor. Diğer karede ise başında Yahudi takkesine benzer bir aksesuarla dini bir ortamda bulunduğu görülüyor.

Bu kareler özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntüleri “normal diplomatik ziyaret” olarak değerlendirirken, bazıları ise siyasi mesaj içerdiğini savundu.

SİYASİ DURUŞU YENİDEN TARTIŞILIYOR

Péter Magyar’ın geçmişte daha çok iç politika, yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine yoğunlaştığı biliniyor.

İsrail ile ilgili bu görüntüler ise dış politika duruşunun nasıl şekilleneceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

AVRUPA’DA YENİ DÖNEMİN İSMİ

Eski iktidar partisi Fidesz’den ayrılarak yeni bir siyasi hareket başlatan Magyar, kısa sürede geniş destek toplayarak seçimleri kazandı ve Macaristan’da yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ancak siyasi yükselişinin hemen ardından gelen bu görüntüler, kamuoyunda farklı algılara yol açmış durumda.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim bu görüntüleri doğal bir ziyaret olarak yorumlarken, diğer kesim ise siyasi semboller üzerinden tartışmayı büyüttü.