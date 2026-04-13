Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail'de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı

Macaristan seçimlerinin galibi Péter Magyar’ın İsrail’de bir sinagogda ve Yahudi dini sembolleriyle çekilen fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, bazı kullanıcılar bunu diplomatik bir ziyaret olarak değerlendirirken, bazıları siyasi mesaj içerdiğini savundu. Seçim zaferinin ardından gelen bu kareler, Magyar’ın dış politika duruşuna ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Macaristan seçimlerini kazanarak Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarını sona erdiren Péter Magyar, bu kez İsrail’de çekilen fotoğraflarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tartışma yarattı.

2026 seçimlerinde büyük bir zafer elde eden ve ülkenin yeni başbakanı olmaya hazırlanan Péter Magyar, son dönemde Avrupa’da dikkat çeken siyasi figürlerden biri haline geldi.

Ancak bu kez gündem, siyasi başarısından çok kişisel paylaşımları oldu.

Yayılan fotoğraflardan birinde Magyar’ın bir sinagogda çekilmiş görüntüsü yer alıyor. Diğer karede ise başında Yahudi takkesine benzer bir aksesuarla dini bir ortamda bulunduğu görülüyor.

Bu kareler özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntüleri “normal diplomatik ziyaret” olarak değerlendirirken, bazıları ise siyasi mesaj içerdiğini savundu.

Péter Magyar’ın geçmişte daha çok iç politika, yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine yoğunlaştığı biliniyor.

İsrail ile ilgili bu görüntüler ise dış politika duruşunun nasıl şekilleneceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Eski iktidar partisi Fidesz’den ayrılarak yeni bir siyasi hareket başlatan Magyar, kısa sürede geniş destek toplayarak seçimleri kazandı ve Macaristan’da yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ancak siyasi yükselişinin hemen ardından gelen bu görüntüler, kamuoyunda farklı algılara yol açmış durumda.

Fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim bu görüntüleri doğal bir ziyaret olarak yorumlarken, diğer kesim ise siyasi semboller üzerinden tartışmayı büyüttü.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Ilalsik:

tamam macari da kaybettik

Haber Yorumlarıolgun demirel:

Tamam Macaristan da yakın da Ukrayna gibi olacak desenize.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

