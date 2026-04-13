Haberler

Barış Arduç’tan sürpriz başarı! İtalya’da altın madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya’da düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te büyük bir başarıya imza attı. Arduç, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sporla da yakından ilgilenen Barış Arduç, bu kez setlerden değil, uluslararası bir turnuvadan gelen zafer haberiyle gündeme geldi. İtalya’da gerçekleştirilen prestijli organizasyonda mücadele eden Arduç, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

ALTIN MADALYA İLE TAÇLANDIRDI

Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde tatamiye çıkan Arduç, performansıyla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini mağlup eden oyuncu, turnuvayı altın madalya ile tamamladı.

SPORDA DA İDDİALI

Uzun süredir jiu-jitsu ile ilgilendiği bilinen Arduç’un bu başarısı, hayranlarını şaşırtırken takdir topladı. Oyuncunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığı yorumları yapıldı.

Setlerdeki başarısını spor alanına da taşıyan Arduç, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNe diyorsun?:

85 kiloda kaç kişi yarılmış ? Tek kişi varsa direk 1. ilan ediyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
girilmez:

Adam koftiden yıldız değilmiş tanımam ama helal olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

