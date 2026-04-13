Barış Arduç’tan sürpriz başarı! İtalya’da altın madalya kazandı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sporla da yakından ilgilenen Barış Arduç, bu kez setlerden değil, uluslararası bir turnuvadan gelen zafer haberiyle gündeme geldi. İtalya’da gerçekleştirilen prestijli organizasyonda mücadele eden Arduç, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

ALTIN MADALYA İLE TAÇLANDIRDI

Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde tatamiye çıkan Arduç, performansıyla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini mağlup eden oyuncu, turnuvayı altın madalya ile tamamladı.

SPORDA DA İDDİALI

Uzun süredir jiu-jitsu ile ilgilendiği bilinen Arduç’un bu başarısı, hayranlarını şaşırtırken takdir topladı. Oyuncunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığı yorumları yapıldı.

Setlerdeki başarısını spor alanına da taşıyan Arduç, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.