Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı
Haber Videosu

Hande Erçel, 78. Cannes Film Festivali'nde pembe elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Şıklığını sosyal medyada paylaşan oyuncunun bu kareleri büyük ilgi görürken, herkesin aklında aynı soru vardı: Hakan Sabancı nerede? Ünlü iş insanının da Cannes'da olduğu ancak çiftin birlikte görüntü vermemeyi tercih ettiği magazin kulislerinde konuşuluyor.

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 78.'si düzenlenen dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali, yine yıldızların geçidine sahne oldu. Bu yıldızlardan biri de güzelliği ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel oldu. Başarılı oyuncu, festivalin ikinci gününde düzenlenen "Mission Impossible: The Final Reckoning" filminin galasında boy gösterdi. Kırmızı halıya pembe tonlarında, zarif bir haute couture elbiseyle çıkan Erçel, stil seçimiyle hem uluslararası moda eleştirmenlerinden hem de hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hande Erçel, kırmızı halıdan hemen önce kaldığı otelin denize nazır balkonunda çektiği kareleri 31 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Işıltılı elbisesi, doğal makyajı ve sade topuzu ile beğeni toplayan oyuncunun gönderisi kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

HAKAN SABANCI NEREDE?

Öte yandan Erçel'in uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Hakan Sabancı'nın da festivalde olup olmadığı merak konusu oldu. Çifte yakın kaynaklar, Sabancı'nın Cannes'a Erçel'e destek olmak için geldiğini ancak kırmızı halıya birlikte çıkmadıklarını belirtti.

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.