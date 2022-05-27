Cannes'a giden Nilperi Şahinkaya'nın kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı - Haberler

Son dönemde Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde canlandırdığı Seyyal karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti.

KİMLİĞİ VE PASAPORTU ÇALINDI

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla festivalin tadını çıkaran Nilperi Şahinkaya tatsız bir olay yaşadı. Önceki gece, güzel oyuncu ve arkadaşlarının kaldıkları villaya hırsız girdi. İddiaya Çalınan eşyalar arasında Nilperi'nin kimliği ve pasaportu da vardı. Oyuncu önce polise başvurdu.

GEÇİCİ PASAPORT ÇIKARTTI

Olay sonrası büyük şok yaşayan Şahinkaya yardım için soluğu Marsilya'daki Türkiye Konsolosluğu'nda aldı. Güzel oyuncu başına gelenleri anlatıp geçici pasaport çıkarttı.