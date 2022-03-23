Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti

TRABZON (Snob Magazin) - Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar aydınlatılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.

'PARA İÇİN SIKIŞTIRDI' İDDİASI

Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.

SU KUYUSUNA MI ATTI?

Müge Anlı ve ekibini şüphe rüzgarına sürükleyen olayda, Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

"EVİNE ANAHTARLA GİRMİŞ OLABİLİRİM"

Yayınlanan yeni bölümde torun Kerim'in, "En son dedemin evine anahtarla girmiş olabilirim." demesi Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkardı.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Dede'nin evine ne zaman ve nasıl gittin sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtı veren Kerim, ağzından bir şey daha kaçırdı.

"Annemin anahtarını almış olabilirim" diyen Kerim'e, Anlı, "Gizlice mi aldın?" diye sordu. Kerim'in yanıtı "Evet" olunca, neden gizli saklı dedesinin evine girmeye çalıştığı da merak konusu oldu.

MÜGE ANLI DURSUN ZEHİR OLAYI NE?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıkları gerekçesiyle Müge Anlı'dan ve ekibinden yardım istedi.

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.

Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı.