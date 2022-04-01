Camdaki Kız'da Feride, yakınlaşmaya başlayan Nalan ve Hayri'yi yakaladı
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Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Feride, aralarındaki yakınlıktan rahatsız olduğu Hayri ve kızı Nalan'ın peşine düştü. Bisiklet binmeye hazırlanan ikili, karşılarında Feride'yi görünce donup kaldı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ile Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, dün akşam 37. yeni bölümüyle ekrana geldi. Eşi Sedat'tan uzaklaşmaya başlayan Nalan'ın Hayri'ye olan yakınlığını fark eden Feride, ikilinin peşine düştü.
Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden emin oldu. Sahilde dertleşirken birden Hayri'ye sarılan Nalan, yanlış anlaşılmamak için önce Hayri'den uzak durmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Nalan'ın yanında kalan Feride ise ikilinin arasındaki yakınlığı fark etti.
Nalan'la Hayri'nin evden birlikte uzaklaştığını gören Feride, peşlerine düştü. Babasını kaybettiği parkta Hayri ile bisiklete binmeye hazırlanan Nalan, annesinin kendisine seslenmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride'den korkan Sedat, Cana'nın ısrarıyla zor anlar yaşar.