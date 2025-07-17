Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu

Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
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Sağlıklı fit görüntüsü, düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken Çağla Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği program finalinin ardından ailesiyle Çeşme'ye gitti. Gündüzleri güneşin tadını çıkaran, Ege akşamlarında dostlarıyla vakit geçiren Şıkel, son olarak havuz başındaki pozuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Now TV ekranlarında "Çağla ile Yeni Bir Gün" programını sunan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, programın final yapmasının ardından ailesiyle birlikte Çeşme'ye gitti. Gündüzleri sıcak havanın tadını çıkaran Şıkel, Ege akşamlarında dostlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Sağlıklı yaşam tarzı, düzgün fiziği ve fit görüntüsüyle her zaman dikkat çeken Şıkel, bu kez de evinin bahçesindeki havuz başında güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu

46 YAŞINDA GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

46 yaşında olmasına rağmen formda görünümüyle dikkat çeken Şıkel'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme "gençlere taş çıkartıyor" ve "zaman ona işlemiyor" şeklinde yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getirdi.

Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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