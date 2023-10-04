Çağla Şıkel, Victoria's Secret'a modellik teklifi iddialarını yalanladı

Dünyanın en ünlü iç giyim firmalarından Victoria's Secret'ın Çağla Şıkel'e modellik teklif ettiği iddiaları Çağla Şıkel tarafından yalanlandı. Şıkel, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve Naomi Campbell'ın ajansından teklif aldığını ancak Victoria's Secret için böyle bir teklifin olmadığını söyledi.

Dünyanın en ünlü iç giyim firmalarından Victoria's Secret'ın Çağla Şıkel'e modellik teklif ettiği iddia edilmişti.

Youtube'da konuk olduğu programda konuşan Şıkel, "Israrla aynı haber yapılıyor. Böyle bir şey yok" dedi.

Şıkel, "Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama 'Victoria's Secret'a çıkar mısın?' gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın?' diyordum hep. Bunun üzerine yıllar yıllar sonra bu çıktı" diye konuştu.

"BU DÜNYA SAÇMASI"

'Cennet Mahallesi' dizisi için teklifi reddettiği iddialarına da yanıt veren Şıkel, "Bu dünya saçması bir şey. Hayatımın en büyük şanslarından bir tanesi 'Cennet Mahallesi' çünkü hem çalıştığım kadro olarak hem geçirdiğim 5 sene hem edindiğim deneyim hem hayatımın en güldüğüm zamanları, yani inanılmaz…

'Burayı bırakmak zorundasın sadece oraya gideceksin bir tane defile yapacaksın' deseler yemin ederim düşünürdüm ya da Türker ağabeye yalvarırdım 'Ne yapabiliriz ne edebiliriz' diye.

Benim orada yaşadığım şeyler herkesin yaşayabileceği şeyler değildi. Evet Victoria Secret da benim bir hayalimdi ama zaten böyle bir teklif hiç olmadı" ifadelerini kullandı.