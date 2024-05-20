Üye Girişi
Haberler

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı Gaddar dizisi için final kararı alındı. NOW TV'de yayınlanan dizi, 20. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği ve Çağatay Ulusoy'un ekrana döndüğü Gaddar dizisinden kötü haber geldi. Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur ve Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün çektiği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı dizi, 20 bölümle ekran macerasını bitirecek. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol'un da konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi 7 Haziran akşamı ekrana veda edecek.

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Sümeyye Aydoğan Çağatay Ulusoy ulusoy Gaddar Dizi NOW Televizyon Magazin Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından 'Benim için dua edin' paylaşımı

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

Bakmadan Geçme

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim? 20 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi? İran Dışişleri Bakanı öldü mü? Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir? İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İbrahim Reisi ne zaman Cumhurbaşkanı oldu? İran Cumhurbaşkanı öldü mü? İbrahim Reisi helikopter kazasından öldü mü, yaşıyor mu? Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
500

Yorumlar (2)

Can null:

Saçma sapan diziydi

9
5
yanıtYanıtla
Hikmet Tan :

Niye ya ne oldu ??

5
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title