Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
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"Eşref Rüya" dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy yeni imajıyla adından söz ettirdi. Bıyık bırakan oyuncu yeni imajıyla hayranlarını ikiye böldü. Bazıları bıyığın Ulusoy'un imajına hava kattığını belirtirken bazıları ise Tamer Karadağlı ve Bayhan benzetmesi yaptı.

Son dönemde ekranlarda fırtınalar estiren "Eşref Rüya" dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy hem kariyeriyle hem de aşk hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanıştığı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, sosyal medyayı pek sık kullanmasa da yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

İMAJI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Yer aldığı projeler için sık sık imaj değiştiren 34 yaşındaki ünlü oyuncunun bıyık bıraktığını görenler şaşırdı. Çağatay Ulusoy'un bıyıklı yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncunun yeni görüntüsünü beğenirken kimi de Tamer Karadağlı ve Bayhan benzetmesi yaptı.

Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

İşte o yorumlardan bazıları:

- Bir şey söyleyeceğim: "Çağatay Ulusoy'dan daha yakışıklı bir adam yok"

- Bir insana her şey mi yakışır!

- Bıyık güzel bir hava katmış.

- Her daim yakışıklı.

Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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