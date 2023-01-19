Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi Aşkı Belgelendi Mi?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'nin adı bir süredir anılıyordu. Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşrığı kare hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Adı bir süredir anılan Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi cephesindeki gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Aşk dedikodularını yalanlamayan çiftten Tüfekçi'nin Instagram'daki paylaşımı dikkat çekti. Tüfekçi'nin, Ulusoy'un daha önce taktığı şapkayı taktığı görüldü.

Oyununun, Ulusoy'un şapkasını takması, "Aşkları belgelendi" yorumlarının çıkmasına sebep oldu. Ulusoy, yedi yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

Tüfekçi, geçen günlerde ise Ulusoy'un tutkunu olduğu tekne ve balık paylaşımı yapması dikkat çekti.