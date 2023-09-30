Büşra Pekin'in yeni imajı sosyal medyayı salladı

Çok Güzel Hareketler Bunlar dizisindeki Havuçlu anne karakteriyle tanınan Büşra Pekin, saçlarını kısacık kestirerek yeni bir imajla karşımıza çıktı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken Pekin'in paylaşımı takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar da canlandırdığı Havuçlu anne karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Pekin sık sık gündem olan isimlerden biri.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken Pekin sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Pekin'in pozu yorum yağmuruna tutuldu. Dilberay filmindeki rolü için 9 kilo alan ve ünlü oyuncu, diyet yaparak 15 kilo verdi.

Büşra Pekin'in paylaşımına takipçileri "Artık tanıyamıyoruz", "Büşra Pekin değil sanki", "Siz kimsiniz Büşra Pekin'i tanıyor musunuz?", "Git gide Gülşen'e benziyor", "Sıla zannettim" yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri ise Pekin'in estetik yaptırdığını iddia etti ve "Estetik yakışmış" dedi. İşte Pekin'in son hali